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Ekonomi

Bakan Şimşek '15 aydır düşüyor' sözleriyle açıkladı: Arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.'

HABER MERKEZİ17 Ocak 2025 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Bakan Şimşek '15 aydır düşüyor' sözleriyle açıkladı: Arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz
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Bakan Şimşek açıklamasından şu ifadeleri kullandı;

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.

Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.

Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

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