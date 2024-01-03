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  • Bakan Şimşek: 2024'te de programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Ekonomi

Bakan Şimşek: 2024'te de programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz

Aralık ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

3 Ocak 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: 2024'te de programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık.

2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor.

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.

2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir.

2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

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