  Bakan Şimşek: 2026'da cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek: 2026'da cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2025'te yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar olduğunu bildirerek, 'Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:17 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: 2026'da cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu ayda yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, "Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2025'te küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performansın, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz."

