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Ekonomi

Bakan Şimşek: 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediklerini ifade eden Bakan Şimşek, '2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır' dedi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığına ve 56,7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Turizm geliri ise 54,3 milyar dolarla 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Program'a göre bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamıyla ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçiyle 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

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