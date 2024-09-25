Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Şimşek, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Orta Vadeli Program'da katedilen mesafe ve izlenecek politikalara ilişkin sunum yaptı.

Şimşek, Türkiye'nin bundan bir yıl önce ciddi cari açığı olduğunu, alınan tedbirlerle cari açığın yaklaşık 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına düştüğünü söyledi. Bakan Şimşek, "Cari açık bir kırılganlık, bir endişe kaynağı olmaktan çıktı." dedi.

Cari açığı bir endişe kaynağı olmaktan kalıcı olarak çıkartacaklarını vurgulayan Şimşek, "İlave tedbirler gerekiyor ama bugün itibarıyla çok rahat yönetilebilir endişe kaynağı olmaktan çıkmış bir dış denge ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

- "DAHA SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN TEMELLERİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"



Mehmet Şimşek, geçen sene rezerv yetersizliğinin de bir endişe kaynağı olduğunu anımsatarak, bunu çözmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu, net rezervlerde geçen hafta itibarıyla 95 milyar dolar civarında iyileşme kaydedildiğini bildirdi.

Rezervlerdeki iyileşmenin programa olan güçlü güvenin yansıması olduğunu belirten Şimşek, "Hem içeriden hem dışardan programa çok yoğun ilgi var. Dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu da bir endişe kaynağı olmaktan çıkartmış durumda." dedi.

Şimşek, dış finansmana erişimde muazzam bir iyileşme olduğunu ifade ederek, "Daha sağlıklı, sürdürülebilir büyüme için temelleri sağlamlaştırıyoruz. Geçici olarak büyümede bir yavaşlama var. Fakat Türkiye'nin bünyesi sağlamlaşacak. Türkiye'de sürdürülebilir yüksek büyüme nihai hedefimiz. Bunu tekrar o patikaya evireceğiz." şeklinde konuştu.

- "2025'TE ENFLASYON GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK"



Türkiye'de enflasyonun hala oldukça yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, enflasyonun bu sene yüzde 40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene yüzde 20'nin altına, sonraki sene de tek haneye düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Şimşek, şöyle devam etti:

"Dezenflasyon süreci kalıcı bir şekilde başlamış durumda. Bir taraftan para politikasının gecikmeli etkisiyle 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek. Bir taraftan maliye politikası, gelirler politikası daha destekleyici hale gelecek. Buradan özellikle iş insanlarına seslenmek istiyorum; stoklarınızdan fiyatlama politikanıza kadar hesabınızı ona göre yaparsanız yanlış tarafta durmamış olursunuz. Enflasyon iniyor. Dolayısıyla bizim hedeflerimizi dikkate alırsanız sizin faydanıza olur. Bu sene enflasyona bir bant çizdik ve bir seçimin olduğu, jeopolitik kargaşanın zirve yaptığı zorlu bir senede bile birçok hedefimizi tutturduk. İş aleminden beklentimiz Orta Vadeli Program'ı rehber edinmeleri."

Büyüme ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki olmadığını belirten Şimşek, "Enflasyonu indirirken aslında güçlü yüksek sürdürülebilir büyümenin temellerini atıyoruz. Dolayısıyla geçici yavaşlama sakın karamsarlığa düşürmesin." diye konuştu.

- "ADİL BİR REKABET ORTAMI İÇİN KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"



Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen sene aldıkları tedbirlerle bütçe açığını yüzde 5,2'ye çektiklerini, açığı daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bütçe açığını aşağı çekmek için vergi tedbirleri almalarının yanı sıra tasarruf da yaptıklarını kaydeden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra vergi oranlarını artırmaktan çok kayıt dışılıkla mücadeleyi önceliklendireceğiz. Kayıt dışı demek adaletsizlik demek. Kayıt dışılık emek finansmana erişmemek, ölçeğin düşük kalması ve verimsizlik demek. Dolayısıyla adil bir rekabet ortamı için kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Eğer kayıt dışıysanız bilin ki mutlaka maliye sizin kapınızı çalacak.

Türkiye'deki bütün mükellefleri her sene denetime tabi tutacak vergi avatarları olacak. Herkesin bilançosu, gelir tablosu, çapraz denetimi yapılıyor olacak."

- "SADECE ENFLASYONU DEĞİL, DIŞ KIRILGANLIKLARI DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAĞIZ"



Bütçe disiplini sayesinde enflasyonu aşağı çekeceklerini bildiren Şimşek, "Cari açıkta muazzam bir düzelme var ama bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm süreci başlatıyoruz. Burada tabii ki Türkiye'de doğalgaz ve petrol üretimi bizim cari açığımızı azaltacak. Bu alandaki ilerleme, yeşil dönüşüm ve yeni sanayi politikası belki Türkiye'yi cari açıktan cari fazlaya götürecek. Sadece enflasyonu değil, dış kırılganlıkları da önemli ölçüde azaltacağız." şeklinde konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin çok güçlü bir hikayesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de güçlü bir yapısal dönüşümün arifesindeyiz. Yapısal dönüşüm demek fırsat demek, büyüme demek. O nedenle bu hikayenin bir parçası olmak gerektiği çok net." ifadelerini kullandı.

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