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Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Limiti 150 milyon TL'ye artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KOBİ'lerin kredi garanti limiti hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, “KOBİ'leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık.” dedi.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Bakan Şimşek açıkladı: Limiti 150 milyon TL'ye artırdık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KOBİ'leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık" dedi.

100 MİLYON TL'DEN 150 MİLYON TL'YE ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KOBİ kredi garanti limitine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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