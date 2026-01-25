İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
Ekonomi

Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Finans Forumu kapsamında Hong Kong'da yatırımcılarla bir araya gelecek.

25 Ocak 2026 Pazar 11:24
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Finans Forumu'na katılmak üzere gittiği Hong Kong'da yatırımcılarla buluşacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hong Kong'a gitti.

Şimşek, yarın Asya Finans Forumu kapsamında "Fostering Cooperation for Shared Success" başlıklı panelde konuşacak.

Panel, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu moderatörlüğünde yapılacak.

- ÜST DÜZEY RESMİ TEMASLAR

Hong Kong ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunması da planlanan Şimşek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile baş başa görüşme yapması öngörülüyor.

- LONDRA VE NEW YORK'UN ARDINDAN YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Şimşek, Londra ve New York'taki temaslarının ardından Asya'daki yatırımcılarla da bir araya gelecek. Bu toplantılara, önde gelen kurumsal yatırımcıların yanı sıra portföy yöneticileri ve kıdemli ekonomistlerin katılması öngörülüyor.

