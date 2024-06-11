İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3662
  • EURO
    34,7525
  • ALTIN
    2408.31
  • BIST100
    10108.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek, Banga ile görüşmesini değerlendirdi
Ekonomi

Bakan Şimşek, Banga ile görüşmesini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.

AA11 Haziran 2024 Salı 16:49 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Banga ile görüşmesini değerlendirdi
ABONE OL

Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Banga ile 2024-2028 dönemine ilişkin Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni görüştükleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.