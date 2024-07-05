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Ekonomi

Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor... Bakan Şimşek: Kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir.'' dedi.

5 Temmuz 2024 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor... Bakan Şimşek: Kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecek
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.

Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.

Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü.

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."

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