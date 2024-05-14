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Ekonomi

Bakan Şimşek Brüksel'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, 'Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek' etkinliğine katılacak.

AA14 Mayıs 2024 Salı 09:07 - Güncelleme:
Bakan Şimşek Brüksel'e gitti
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

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