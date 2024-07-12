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Ekonomi

Bakan Şimşek, Budapeşte'de Macaristan Maliye Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Maliye Bakanı Mihaly Varga ile görüştü.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Budapeşte'de Macaristan Maliye Bakanı ile görüştü
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Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Macaristan Maliye Bakanı Sayın Mihaly Varga'nın nazik davetleri ile ekonomik ve finansal işbirliğimizi güçlendirmek için Budapeşte'de bir araya geldik, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Görüşmede çok taraflı kuruluşlarda işbirliğini, kamu mali yönetimini ve vergi politikalarını içeren mutabakat zaptını imzaladık, iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şimşek ayrıca, "Macaristan'ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizmasının güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Avrupa Yatırım Bankası'nın ülkemizdeki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlaması, Türkiye-AB ilişkilerindeki temel önceliklerimizdir" ifadelerini kullandı.

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