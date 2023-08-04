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Ekonomi

Bakan Şimşek bugün uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla görüşecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı Türkiye Ekonomik Forumu'nda, küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.

4 Ağustos 2023 Cuma 01:57 - Güncelleme:
Bakan Şimşek bugün uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek
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Bakan Şimşek, bugün İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na iştirak edecek.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

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