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Ekonomi

Bakan Şimşek: Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' dedi.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 21:42 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
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Bakan Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.

-2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.

-2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.

-Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.

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