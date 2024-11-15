Bakan Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.
-2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.
-2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.
-Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.