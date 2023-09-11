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Ekonomi

Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı! Krediler için önemli karar

Kredilere ilişkin yapılacak yeni düzenlemeleri anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. Taşıt kredileriyle ilgili de konuşan Şimşek, “Taşıt kredilerinde biz çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.” dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı! Krediler için önemli karar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında soruları cevaplandırdı.

Bakan Şimşek kredi kartları, taşış ve konut kredileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek şöyle konuştu:

Ben birey olarak ayağımı yorganına göre uzatmaya çalıştım. Aslında kredi genişlemesinin makul olması programımızın için çok önemli. Gelirler politikası işin bir boyutu kredi politikası işin diğer bir boyutu. Biz 3 yıl sonra enflasyonu tekrar tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı bir tüketim, iç talep ve kredi büyümesini kurgulamamız gerekiyor.

En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Yüzde 140 gibi bir rakam enflasyonun iki katından fazla. Şimdi bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmi ile siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız. Para politikası dediğiniz zaman; işin bir faiz boyutu var. Orada kademeli bir geçiş sürecindeyiz. Ancak işin çok daha fazla etkili olan bir kaç boyutu daha var. Miktarsal sıkılaştırma dediğimiz bir konsept var. Orada ilk adımı attık. Örneğin KKM'de bir karşılık yoktu karşılık getirdik. Daha önemli konular var; Taşıt kredilerinde biz çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum.

Birinci konut için biz herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Vatandaşımızın konut edinmesini destekliyoruz ancak ikinci konut ve tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşımızın imkanı varsa alır ama biz bunu kredi ile desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi alanlarda fiyat ve miktar olarak ciddi şekilde sınırlayacağız. Örneğin bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık artırmaya devam edeceğiz. Fiyatlamasını daha doğru yapacağız gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz. Çıkıp diyeceğiz ki sizin -şu şu alanlardaki kredi büyümeniz bu oranı aşarsa menkul kıymet tesissi gibi...

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