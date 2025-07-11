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Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari dengede sağlanan iyileşme dış borcun milli gelire oranını azaltıyor

TCMB tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor.' dedi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Cari dengede sağlanan iyileşme dış borcun milli gelire oranını azaltıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir seviyelerdeki cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahmininin altında kalmasını beklediklerini bildirerek, "Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayında, yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin de beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının, bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz. Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."

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