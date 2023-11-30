Bakan Şimşek: Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in

2023 Yılı III. Çeyrek GSYH Büyümesine İlişkin Değerlendirmesi I 30 Kasım 2023 pic.twitter.com/paAlaVE08t — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 30, 2023



* Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı.

* Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz.