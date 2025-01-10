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Ekonomi

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine rağmen ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

Sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.' dedi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine rağmen ekonomimiz dayanıklılığını koruyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalar sayesinde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu gelişmelere işaret eden Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğine değinerek, işsizlik oranının Kasım 2024'te yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.

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