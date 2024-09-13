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Ekonomi

Enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi

Bakan Şimşek, 'Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi' dedi.

13 Eylül 2024 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklaması:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor.

Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi.

On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.

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