30 Ekim 2025 Perşembe
Ekonomi

Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz

Reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz' dedi.

30 Ekim 2025 Perşembe 17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dezenflasyonun devamıyla birlikte beklentilerde iyileşmeyi süreceğini öngördüklerini belirterek, "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" dedi.

