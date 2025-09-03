İSTANBUL 31°C / 22°C
Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı ithalat ve ihracat verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, 'Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor.' ifadelerini kullandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatın ağustosta yıllık yüzde 1,2 arttığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

