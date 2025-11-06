İSTANBUL 20°C / 14°C
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi ve harçta indirim sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkışın planlandığı gibi sürdüğünü açıkladı. Şimşek, yaptığı sunumda 'Bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük zam gündemimizde' derken vergi ve harçlardaki güncellemede yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerinin dikkate alınacağını ifade etti.

6 Kasım 2025 Perşembe 10:36
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi ve harçta indirim sinyali
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24 Ekim 2025 itibarıyla KKM bakiyesinin 171 milyar liraya düştüğünü ve yıl sonuna kadar 5 milyar liranın altına inmesinin beklendiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık.

