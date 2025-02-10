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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti

Sanayi üretim endeksi ve istihdam verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.' dedi.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti
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Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.

Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı.

2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi.

Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü."

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Sanayi endeksi
  • İstihdam verileri

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