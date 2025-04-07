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Ekonomi

Bakan Şimşek: Eleştirenler ya bizi duymuyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler

Ankara'da Tarım Orman Şurası'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Büyümede bir dengelenme lazım. Bir taraftan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerinde büyümenin devamı ve özelikle de konut, gıda, yenilenebilir enerji arzı noktasında önceliklendirme, aslında programımız çok net. Eleştirenler ya bizi duymuyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler' dedi.

7 Nisan 2025 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Eleştirenler ya bizi duymuyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da IV. Tarım Orman Şurası "Tarım Ekonomisi Atölyesi" programında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Dünyada borcun milli gelire oranı yüzde 328, bize benzer gelişmekte olan ülkelerde borcun milli gelire oranı yüzde 245. Türkiye'de toplam borcun milli gelire oranı yüzde 93. Türkiye burada da avantajlı.

Türkiye'nin borcunun milli gelire oranının görece olarak düşük olması demek büyüme potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor.

Cari açığın biz bu sene bir miktar artmasını bekliyoruz. Ama petrol fiyatları dünyadaki son gelişmelerden dolayı çöktü. Eğer petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa Türkiye'nin cari açık anlamında bir sorunu olmayacak, zaten de beklemiyoruz. Türkiye, bu dönemde petrol, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında geliyor

Rezervler kullanılmak üzere biriktirilir. Şu anda Türkiye'nin rezerv pozisyonu, IMF'nin tanımına göre '1'dir. 1 demek, rezerv yeterliliği sağlanmıştır demek

Amacımız verimliliği arttırmak, rekabeti arttırmak. Kişi başına düşen milli gelirde biz AB'nin üstündeyiz. Peki eksiğimiz ne? Arzuladığımız düzeyde yüksek teknoloji ürün üretmiyoruz. Zaten programımızın odak noktası bu

Tabi ki dünya ve Türkiye piyasalarında iniş çıkışlar olacak. Bu işin doğasıdır. Sürekli çizgi üzerinden yukarı çıkmazsınız. Önemli olan dalga boylarını yönetmemiz. Ve

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