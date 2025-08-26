İSTANBUL 28°C / 20°C
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.' dedi.

26 Ağustos 2025 Salı 11:14
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR"

Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

