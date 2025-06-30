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Ekonomi

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı hedefiyle politikalarımıza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz' dedi.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı hedefiyle politikalarımıza devam ediyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, açılamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor. Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur. Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor. Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
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