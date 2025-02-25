Bakan Şimşek: Geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek, yüzde 41,9'a gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."