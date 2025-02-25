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Ekonomi

Bakan Şimşek: Geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisinin şubatta sınırlı arttığını bildirerek, 'Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 12:52 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı
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Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek, yüzde 41,9'a gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

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