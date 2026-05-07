  • Bakan Şimşek: Geleceğin lokomotifi savunma sanayii
Bakan Şimşek: Geleceğin lokomotifi savunma sanayii

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayiini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak gördüklerini belirterek, sermaye piyasalarının derinleşmesiyle birlikte bu ekosistemin daha güçlü şekilde destekleneceğini söyledi. Bakan Şimşek, orta ve uzun vadede sektörün Türkiye ekonomisinin geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini açıkladı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:09
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" devam ediyor.

Etkinliği ziyaret eden Şimşek, alandaki incelemelerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı standında gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin kendileri için en kritik sektör olduğunu ifade etti.

Şimşek, savunma sanayisinin güçlü şekilde destekledikleri sektörlerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü şekilde inşa etmiş durumdayız. Ama bizim için değerli olan önemli bir ihracat kalemi olması. 90'lı yıllarda Türkiye, dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı, bugün dünyanın en büyük ilk 11'inci ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör."

Şimşek, orta ve uzun vadede ikili kullanım ve buradan sivil teknolojilerin gelişmesinin önemine işaret ederek, sektörün bu anlamda rolünü ve geleceğini çok çok önemsediklerini söyledi.

Savunma sanayisini çok güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, "Sermaye piyasalarımız, derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Buraya her geldiğimde Türkiye ekonomisi, Türk sanayisi açısından çok daha iyimser bir gerçeklik söz konusu. Dolayısıyla savunma sanayisindeki bu teknoloji ve gelişmeler diğer bütün sektörlerin de güçlü ve rekabetçi şekilde dünyada konumlanmasına yardımcı olacak."

Şimşek'e, ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti.

Ziyarette, Şimşek'in eşliğinde, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah ile Görgün arasında, ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, Otokar ve Yonca Shipyard firmalarından savunma sanayisi sistemleri tedarikine yönelik "Devletten Devlete Satış Protokolü Kapsamında Niyet Beyanı" da imzalandı.

