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Ekonomi

Bakan Şimşek hakkındaki faiz iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, 'Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.' ifadesini kullandı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Bakan Şimşek hakkındaki faiz iddialarına yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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