İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,988
  • EURO
    51,0799
  • ALTIN
    7325.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: İhracatçılarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz
Ekonomi

Bakan Şimşek: İhracatçılarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgedeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleri ile dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturmasının beklendiğini belirterek, 'Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor.' ifadesini kullandı.

AA3 Mart 2026 Salı 15:36 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İhracatçılarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Şimşek, NSosyal hesabından şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Şubatta ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını, enerji ve kıymetli maden hariç artışın yüzde 6,3 olduğunu belirten Şimşek, ithalattaki yıllık yüzde 6,1 artışta ise sermaye malı ile altın ve enerji hariç ara malının belirleyici olduğunu aktardı.

Şimşek, bu kompozisyonun, üretim ve yatırım görünümünü desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleri ile dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor. Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor. İhracatçılarımıza, başta finansmana erişim olmak üzere her alanda destek olmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.