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Ekonomi

Bakan Şimşek: İhracatta ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti' dedi.

Haber Merkezi 5 Mart 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İhracatta ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti
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Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."

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