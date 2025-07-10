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Ekonomi

Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan iyileşme görüldüğünü belirterek, 'İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
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Şimşek, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
  • sanayi üretimi

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