İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2024 Cuma / 18 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9905
  • EURO
    38,0986
  • ALTIN
    2743.49
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: İstifa etmedim dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
Ekonomi

Bakan Şimşek: İstifa etmedim dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uydurma hikayelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, 'İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız.' ifadesini kullandı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İstifa etmedim dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
ABONE OL

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığını, aldıkları büyük ve zor sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Cari açık daraldı, Merkez Bankasının rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

İletişim Başkanı Altun'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Yalanı kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.