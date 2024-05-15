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Ekonomi

Bakan Şimşek Katar'da iki gün sürecek temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Bakan Şimşek Katar'da iki gün sürecek temaslarda bulunacak
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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