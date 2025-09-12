İSTANBUL 28°C / 21°C
12 Eylül 2025 Cuma
Ekonomi

Bakan Şimşek: Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini beklediklerini belirterek, 'Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz.' dedi.

12 Eylül 2025 Cuma 14:20
Bakan Şimşek: Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Temmuzda cari dengenin 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllık cari açığın 18,8 milyar dolara gerilediğini anımsatan Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

"KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ"

Şimşek yılın 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

