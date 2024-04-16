Bakan Şimşek duyurdu: KDV oranlarında artış yapmadık!

'KDV oranlarına zam yapılacak' iddiaları hakkında Bakan Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.

DMM'DEN YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM, "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak." iddiası doğru değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir.

Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10'dur.

Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir.

Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek ve bu konuda tarafların tereddütlerini gidermek amacıyla konuya açıklık getiren bahse konu Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.

KDV oran değişiklikleri, Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabilmekte olup herhangi bir Tebliğ ile yapılamamaktadır.