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Ekonomi

Bakan Şimşek kritik toplantılara katılmak üzere ABD'ye gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları' ile 'G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılarak, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere ABD'ye gitti.

AA16 Nisan 2024 Salı 11:20 - Güncelleme:
Bakan Şimşek kritik toplantılara katılmak üzere ABD'ye gitti
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, IMF ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek'in yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alması planlanıyor. Perşembe günü de "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek.

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