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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu

Bakan Şimşek, 'Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı' dedi.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • cari açık
  • Türkiye

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