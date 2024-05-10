Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ekonomi programının çalıştığını söyleyerek, "Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var" ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte net ihracatın katkısının pozitif olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "İhracatçılar için pazar büyüyecek, esas olan rekabet ve verimliliği artırmak, kur sübvansiyonu ile bir yere varamayız" diye konuştu.

"CARİ AÇIĞI YÜZDE 2,5'İN ALTINA DÜŞÜRECEĞİZ"



Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altına çekmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Bakan Şimşek, "Türkiye'nin dış borcu düşüyor. Türkiye'nin rezerv pozisyonunu iyileştirmek için bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin CDS'i 300 baz puanın altına geriledi. Cari açığın kalıcı şekilde yüzde 2.5'in altına düşürülmesi için yeşil, dijital dönüşüm, yeni sanayi politikası uygulamaya koyuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz. Biz isteriz ki tasarrufları yatırımları artıralım, doğru alanlara bunları kanalize edelim. Cari açık 60 milyar dolardan 30'un altına düşmesi muhtemelse bu programın çok iyi çalıştığını gösteriyor."

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NOTUMUZU ARTIRIYORLAR"



Finansmana erişimde herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Şimşek, "Türk bankaları ve şirketleri küresel finansmana erişimde giderek çok daha iyi bir noktaya geldi. Geçen senenin ilk 5 ayında bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96'ydı. Bankalar 100 dolar borç ödüyordu, 96 dolar bulabiliyordu. Bugün 100 dolar borç ödediğinde 148 dolar bulabiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da bu gelişmeleri fark ettiler, gecikmeli de olsa, notumuzu artırıyorlar, hepsinin görünümü pozitif" dedi.

Pazartesi günü tasarruf verimlilik paketini açıklayacaklarını söyleyen Bakan Şimşek, "Buna benzer yoğun şekilde yaptığımız çalışmalar var. Çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Enflasyonla ilgili dün Merkez Bankası geniş değerlendirmelerde bulundu, çok iyi iş çıkarıyorlar, ekip çok güçlü. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 35 civarına ineceği. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. En büyük önceliğimiz vatandaşın bu hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. Enflasyonu tek haneye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Gelir, kurumlar, KDV'yle oynamayacağız dedik. Belli çevreler hala bu konuda spekülasyon üretmeye devam ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

Bakan Şimşek, yapay zekaya ilişkin olarak, "İlk defa büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız, yapay zeka. Yapay zeka önemli bir önümüzdeki dönemde gündem maddesi olacak. Bu yüzden insanımıza sürekli yatırım yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.