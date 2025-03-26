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Ekonomi

Bakan Şimşek: Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ifade eden Bakan Şimşek, '12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı' dedi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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