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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin açıklama: Gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor' ifadelerini kullandı.

25 Mart 2025 Salı 11:03 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin açıklama: Gerekli tüm adımlar atılıyor
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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