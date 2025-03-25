Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.