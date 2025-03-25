Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.
Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 25, 2025
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor. https://t.co/cmcvzL79Zf