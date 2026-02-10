İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
Ekonomi

Bakan Şimşek: Küresel değer zincirlerinde konumumuzu güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini bildirerek, 'Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

10 Şubat 2026 Salı 12:55
Şimşek, NSosyal hesabından Aralık 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sonuçlarını almaya devam ettiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

