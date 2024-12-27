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  • Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü
Ekonomi

Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldüğünü açıkladı.

27 Aralık 2024 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü. Programımız döneminde; reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL'den 4 milyar TL'ye), reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30'dan yüzde 0'a), ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40'tan yüzde 30'a), Eximbank'ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL'den 55,3 milyar TL'ye), hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50'den yüzde 80'e). Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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