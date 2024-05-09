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Ekonomi

Bakan Şimşek: Rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.' dedi.

DHA9 Mayıs 2024 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.

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