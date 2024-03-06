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  • Bakanlıktan Merkez Bankası'na tam destek! Şimşek: Enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacak
Ekonomi

Bakanlıktan Merkez Bankası'na tam destek! Şimşek: Enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, Bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Bakanlıktan Merkez Bankası'na tam destek! Şimşek: Enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacak
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendirdi.

Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.

  • enflasyon kontrolü
  • dezenflasyon çabaları
  • sabır ve azim

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