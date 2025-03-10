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Ekonomi

Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."

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