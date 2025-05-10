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Ekonomi

Bakan Şimşek: Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı' dedi.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 arttı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sanayide üretimin arttığına vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
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