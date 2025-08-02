İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek tablo paylaştı: Başarımızın somut bir göstergesi oldu
Ekonomi

Bakan Şimşek tablo paylaştı: Başarımızın somut bir göstergesi oldu

İhracatta kırılan rekoru değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Bakan Şimşek tablo paylaştı: Başarımızın somut bir göstergesi oldu
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden dış ticaret verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Tarihin ihracat rekoru kırıldı!

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.