Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyonda tek haneli rakamlar görülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor. Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek, "Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir." dedi.

Bakan Şimşek, "Eğer korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.