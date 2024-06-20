İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8227
  • EURO
    35,313
  • ALTIN
    2468.33
  • BIST100
    10623.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyonda tek haneli rakamlar görülecek
Ekonomi

Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyonda tek haneli rakamlar görülecek

Londra'da Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir.' dedi.

20 Haziran 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyonda tek haneli rakamlar görülecek
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor. Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek, "Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir." dedi.

Bakan Şimşek, "Eğer korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.