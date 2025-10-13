İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8085
  • EURO
    48,4686
  • ALTIN
    5484.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ekonomi

Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında Türkiye'nin 5,5 milyar dolarlık cari fazla verdiğini belirterek, bunun tarihin en yüksek aylık rakamı olduğunu açıkladı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek, "Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ödemeler dengesindeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, böylece yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini, Mayıs 2023'e göre iyileşmenin 37,6 milyar dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim Haziran 2023'te milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."
  • Hazine Bakanı
  • Maliye Bakanı
  • Cari fazla

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.