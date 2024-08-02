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Ekonomi

Bakan Şimşek: Temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz' dedi.

2 Ağustos 2024 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz
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Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı. Buna göre, dış ticaret açığı temmuzda yüzde 42,3 azalarak 7 milyar 235 milyon dolara geriledi.

Ocak-temmuz döneminde de dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 49 milyar 826 milyon dolar oldu. Temmuzda aylık ve yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırıldı.

BAKAN ŞİMŞEK: DIŞ TİCARETTE DENGELENME BELİRGİNLEŞİYOR

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni istatistiklerini değerlendiren Bakan Şimşek, "Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor. Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti." dedi.

"TEMMUZDA KAYDA DEĞER BİR GERİLEME BEKLİYORUZ"

Kazanımların kalıcı hale getirileceğini söyleyen Şimşek, "Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Hazine Bakanı
  • Maliye Bakanı
  • Cari Açık Gerileme

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